Ars approva norma per integrare il reddito dei lavoratori in mobilità dell’area di crisi

“Da quando mi sono insediato – continua Sunseri – mi occupo dei lavoratori che sono rimasti fuori dall’accordo fatto dalla Regione nei confronti della ex Fiat, poi Blutec, oggi Pelligra. Mi auguro, che il governo non si limiti a questo intervento e vada oltre già con la Finanziaria che bussa alle porte, prevedendo risorse non solo per quest’anno ma per la triennalità, come previsto dal mio ddl, dando una relativa tranquillità alle famiglie dei 120 lavoratori di Termini e degli 80 di Gela, che sono le uniche due aree di crisi complesse di questa Regione”.