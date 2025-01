Aumento portata Tmb e vasca E, progetto da aggiornare: Impianti affida un incarico

Gela. A settembre dello scorso anno, gli uffici regionali hanno dato “giudizio positivo con condizioni” rispetto alla “compatibilità ambientale e di incidenza” del progetto volto a rafforzare la portata del sistema Tmb della piattaforma di Timpazzo e a rimodulare la sagoma della vasca E “senza modificare la quota altimetrica maggiore”, per una portata ulteriore di 217.246,17 mc “al lordo del capping di copertura”. Interventi, predisposti da Impianti Srr, la società in house che gestisce il sito di conferimento, che varranno anche come riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ormai dodici anni fa. Negli scorsi mesi, sia Arpa sia il dipartimento regionale acqua e rifiuti, hanno però richiesto “adeguamenti e aggiornamenti al progetto”. Impianti Srr vuole arrivare al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, passo finale per dare il via libera agli interventi.