Basket, progetto verso la salvezza: ci sono spiragli di luce

Gela. Dopo settimane di silenzio e confusione, pare che in casa Gela Basket qualcosa stia, finalmente, iniziando a muoversi. Sono diversi i soci ad aver aderito al progetto biancazzurro, mai così vicino alla salvezza vera e propria. Quasi ufficialmente tramontato, ormai, il rischio fallimento. La società, infatti, si è già iscritta, qualche giorno fa, al prossimo campionato di Serie C, con coach Salvatore Bernardo che ha pagato l’intera quota di iscrizione.

“C’è stata grande partecipazione da parte della città e questo va riconosciuto – afferma coach Bernardo – si è percepito il fatto che questa società è la società della città, non è una società dei singoli”.

Paradossale, invece, la situazione legata al gruppo squadra. Ad oggi, infatti, c’è un blocco di giocatori della passata stagione che giocherebbe, eventualmente, anche gratis per il sodalizio biancazzurro, dimostrando un immenso attaccamento non solo alla maglia ma a tutta la città di Gela, che ha passato e sta passando dei mesi complicati per quanto riguarda la pallacanestro in seguito al disimpegno dell’ormai ex presidente Maurizio Melfa. Primo fra tutti Dorde Stanic, che dall’anno prossimo entrerà a far parte dello staff tecnico prendendo il posto di Ernesto Savarese come assistente allenatore di coach Bernardo.

“La cosa più bella di questa storiella è che ci sono giocatori che giocherebbero anche gratis pur di restare qua – continua il tecnico gelese – i ragazzi sono tutti quanti pronti, il nucleo storico resterà con noi senza alcun problema, aspettano solo la nostra chiamata”.

Rimane però da risolvere il nodo legato al PalaLivatino, casa del Gela Basket e centro di aggregazione per tutti i bambini che l’hanno riempito nel corso dell’anno.