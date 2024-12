Beni comunali, bandi pubblici per l’affidamento: la proposta dem per il chiosco in piazza Umberto

Gela. La mozione è stata approvata dall’aula consiliare, come abbiamo riferito. A questo punto, toccherà all’amministrazione comunale e agli uffici municipali avviare la procedura per affidare la gestione dello storico chiosco di piazza Umberto I. I dem Cuvato e Moscato hanno lanciato l’iniziativa. Ritengono che la struttura non possa rimanere chiusa. L’affidamento permetterà al Comune di incassare ma potrà essere inoltre un piccolo rilancio economico in una zona vitale per la quotidianità cittadina. In aula, la mozione dei consiglieri del Pd ha avuto pieno sostegno sia da esponenti di maggioranza sia da quelli dell’opposizione.