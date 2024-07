Bennici, “il centrodestra diviso perde ancora”: “Seppur opposizione pronta ad aiutare la città”

Gela. È stata consigliere comunale per Fratelli d’Italia e oggi invece, all’indomani di amministrative ed europee, ha ricevuto un incarico da assistente parlamentare nello staff del partito. Sandra Bennici dà una propria valutazione sulle cause della sconfitta del centrodestra in città. “Le amministrative hanno determinato non solo la sconfitta di un centrodestra, che ancora una volta si presenta spaccato e ancora una volta è destinato a perdere, ma soprattutto la protesta di una città che boccia la classe politica in generale e non si reca a votare, rassegnata al fatto che tutto cambia per non cambiare mai nulla. Voglio scusarmi con tutti loro perché non siamo riusciti, evidentemente, a convincerli, a coinvolgerli – dice – le sconfitte sono sempre un dispiacere ma anche un’opportunità per riflettere e migliorarsi. La delusione non ci impedirà di portare avanti il nostro impegno e non diminuirà il nostro lavoro. Di sicuro, non ci farà davvero dimenticare quale sia il cuore del nostro progetto: il bene dei cittadini e del nostro territorio”.