Bilancio e debiti, approfondimenti con la burocrazia comunale: confronto sindaco-alleati

Gela. I tavoli sulla situazione finanziaria del municipio, la prossima settimana, si susseguiranno. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha mantenuto la delega e segue personalmente l’iter anzitutto per il bilancio stabilmente riequilibrato, vedrà la burocrazia comunale e gli organi di controllo, proprio ad inizio settimana. Bisognerà fare il punto, anche sulla scorta di quanto lamentato dall’assise civica e dalla sua stessa maggioranza rispetto anzitutto ai debiti fuori bilancio e non solo. Mercoledì, dovrebbe essere la volta dell’arrivo in municipio del commissario ad acta nominato dalla Regione per pervenire al bilancio stabilmente riequilibrato. E’ stato designato il dottor Giovanni Cocco, funzionario regionale, che lo scorso anno si occupò, sempre come commissario, del rendiconto 2021 e del bilancio di previsione 2022-2024, in una fase precedente alla dichiarazione di dissesto del municipio. Sempre mercoledì, Di Stefano ha in programma un confronto con la sua maggioranza.