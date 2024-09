Blitz antidroga, Liardo non parla nell’interrogatorio: Peritore e Romano respingono le contestazioni

Gela. Sono proseguiti anche oggi gli interrogatori dei coinvolti nell’inchiesta antidroga condotta dai pm della Dda di Caltanissetta e dai carabinieri. Questa mattina, Michael Liardo (difeso dall’avvocato Flavio Sinatra), uno dei principali riferimenti per la droga, almeno secondo le accuse, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Lo ha fatto davanti al gip del tribunale di Caltanissetta. Stando agli inquirenti, insieme a Crocifisso Di Gennaro (ieri a sua volta in silenzio nell’interrogatorio), avrebbe controllato buona parte dei flussi di droga, con contatti principalmente nella zona di Catania. I rifornimenti si sarebbero concretizzati pure sulla sponda calabrese, attraverso Mauro Di Francesco, che avrebbe messo a disposizione le auto del suo noleggio per le trasferte. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, inoltre, Cristofer Schembri e Salvatore Noviziano (difesi dal legale Flavio Sinatra). Stessa scelta per Salvatore Di Nicola, sottoposto al solo obbligo di presentazione (è rappresentato dall’avvocato Salvo Macrì).