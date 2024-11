“Bollino rosso”, il Gela sta per chiudere un super colpo, e si avvicina Cabrera

Gela. Il Gela è vicinissimo ad un super colpo di mercato. Nelle prossime ore potrebbe mettere nero su bianco l’attaccante esterno Mauro Bollino, classe ’94, attualmente in forza alla Nissa. Si tratta di un rinforzo lusso per la categoria. Basti pensare che la scorsa estate l’ex attaccante del Trapani se lo sono contesi Siracusa, Reggina e Nissa, con quest’ultima che ha avuto la meglio. I buoni rapporti del giocatore con il nuovo responsabile dell’area tecnica Aurelio Lo Bianco e la tessitura del ds Alessandro Bonaffini con Ernesto Russello della Nissa potrebbero fare la differenza.

Inutile dire che si tratta di un calciatore importante, prodotto delle giovanili del Palermo, che vanta diverse presenze con le maglie di Casertana, Bari, Messina, Foggia, Taranto, Pisa e Fidelis Andria. Quasi 200 partite in C, altrettante in D, dove ha dimostrato di poter andare in doppia cifra sia in termini di reti che di assist. E non solo. Il Gela si sarebbe già accaparrato anche il giovane under Mark Cabrera, fantasista colombiano classe 2005, capace di segnare al Gela con la maglia della SuperGiovane Castelbuono.