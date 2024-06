Caci pigliatutto tra i cosentiniani, Guastella corre forte: fra i civici Giorrannello-Cascio

Gela. I dati elettorali, soprattutto per il rinnovo del consiglio comunale, sono in netto ritardo. Solo riscontri ufficiosi, al momento. Tra i numeri quasi del tutto definitivi, l’affermazione dell’imprenditore Angelo Caci, che supera di gran lunga la soglia dei 1.000 voti e traina la “bicicletta” Lega-Cosentino sindaco. L’ingegnere da tempo era in predicato di un risultato sopra la media e così è stato. È uno degli sponsor di peso della candidatura dell’ingegnere Grazia Cosentino e portabandiera della lista del candidato a sindaco. Tra le prestazioni di maggior tenore anche quella del consigliere uscente Giuseppe Guastella che va verso il superamento del muro degli ottocento voti. Per lui, sarebbe la terza esperienza consecutiva all’assise civica e in questo caso nella lista Moderati-Rinnova che annovera anche l’assessore uscente Salvatore Incardona, a sua volta attestato su risultati di spessore.