Cane rischia di annegare, salvato dalla prontezza di ambulante d’origini nordafricane

Gela. Ha rischiato l’annegamento ma è stato salvato da un ambulante che si è buttato in mare prontamente. Un cane barboncino, per cause che sono ancora sconosciute, è finito nella tarda mattinata di oggi in acqua, rischiando di morire annegato. Ad accorgersi del piccolo quattro zampe in difficoltà è stato un venditore ambulante di origini nordafricane, che ha abbandonato i suoi espositori pieni di oggetti per buttarsi in acqua. Il cagnolino è stato riportato a riva ma è apparso chiaro che aveva ingerito parecchia acqua. A quel punto altri bagnanti hanno allertato le guardie eco zoofile che sono arrivate in spiaggia nel tratto adiacente la Capitaneria di Porto ed hanno trasportato il cane in un centro veterinario privato.

Secondo una prima ricostruzione il barboncino apparterrebbe ad una famiglia che abita nei paraggi, cui era inavvertitamente sfuggito.