“Castellana dice il falso”, Licata: “Come fa a sostenere che in giunta non c’è l’Mpa?”

Gela. “Considerazioni false e pretestuose”. Il commissario cittadino della Dc Giuseppe Licata definisce così le valutazioni del capogruppo consiliare M5s Francesco Castellana, che rispetto alla convivenza nel governo cittadino di grillini e lombardiani dell’Mpa ha escluso incoerenze sottolineando che il simbolo autonomista non ha mai fatto parte dell’alleanza per Di Stefano. Castellana ha risposto all’affondo proprio dei dirigenti cuffariani che hanno fatto rilevare la presenza di forze progressiste come il Movimento cinquestelle insieme a quella appunto degli autonomisti, che in Regione sono con il governo Schifani. “Come fa a sostenere che in giunta non ci sono esponenti dell’Mpa quando, a cominciare dal sindaco e finendo con il segretario del movimento Rosario Caci, per non citare lo stesso Lombardo – dice Licata – tutti hanno, in pubblico, ripetutamente e in modo orgoglioso, rivendicato l’appartenenza a questa giunta? Davvero il consigliere Castellana pensa di togliersi dall’imbarazzo sostenendo che in giunta non c’è alcuna impronta lombardiana ma semplicemente chi è dotato di buona volontà?”. Per l’esponente Dc, nel governo cittadino si rischia una specie di tilt politico.