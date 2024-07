Cercava di avvincinare bambini, giovane donna trasferita in una struttura sanitaria

Gela. E’ stata ricoverata e probabilmente verrà collocata in una struttura specializzata, per ricevere le cure necessarie. La giovane donna che negli scorsi giorni è stata più volte vista, in diverse zone della città, tentare di avvicinare bambini, potrà affrontare un percorso terapeutico. Oggi, c’è stata la decisione dei medici. I familiari confermano che la donna è stata trasferita in una struttura sanitaria, così da rassicurare la collettività. La donna era stata fermata dai carabinieri, nei pressi di un grest.