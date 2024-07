Progetto Gela ad alto livello, arrivano anche il bomber Savasta e il centrocampista Bossa

Gela. Sono ufficialmente due calciatori del Gela il bomber Luca Savasta e il playmaker Fabio Bossa.

Il primo, classe 1993 e originario di Palermo, vanta un grande numero di presenze in Serie D e, nell’ultima stagione agonistica, ha fatto le fortune del Modica, timbrando il cartellino in 20 occasioni e sfiorando il salto di categoria.

Fabio Bossa, messinese e cresciuto calcisticamente nel Messina, è un classe 1998 di grande qualità e quantità in fase di costruzione ed in fase di non possesso che va ad occupare la cabina di regia biancazzurra. Per lui 61 presenze e 5 gol in Serie D, divisi tra le due stagioni con la maglia del Messina e l’annata con il Marina di Ragusa.