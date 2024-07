Crisi idrica, vertice slitta a domani: si punta ancora a più acqua dal Ragoleto

Gela. L’obiettivo, nell’immediato, rimane sempre uguale: dare più acqua alla città. Oggi, si sarebbe dovuto tenere un nuovo tavolo in prefettura che però è slittato a domani. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore Filippo Franzone stanno lavorando insieme sulla vicenda idrica. “La linea non cambia – precisa Franzone – attualmente, siamo ad una capacità di circa 138 litri al secondo mentre lo scorso anno eravamo a circa 150 litri al secondo. Servono almeno venti litri al secondo in più per cercare di rifornire la città, perlomeno a giorni alterni. Non si può continuare con una penuria idrica così grave”.