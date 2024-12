Ciclo rifiuti, assemblea Srr senza esito dopo ore: per il cda arriva un rinvio

Gela. Un nulla di fatto, dopo ore di confronto. Si è conclusa in tarda serata l’assemblea della Srr4, la società che sovraintende l’intero ciclo locale dei rifiuti. I sindaci sono chiamati al rinnovo del consiglio d’amministrazione. Se ne dovrebbe riparlare la prossima settimana. Probabilmente, bisogna assestare intese non così delineate. Attualmente, il cda della Srr4 è guidato dal sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri, che prese il posto dell’ex primo cittadino di Mazzarino Vincenzo Marino. Insieme a Bancheri, nel consiglio d’amministrazione siedono i primi cittadini di Riesi e Sommatino. Tra le ipotesi, quella di una riconferma di Bancheri ma a questo punto potrebbe non essere scontata. La riunione è andata avanti per ore, pure con l’opzione di un eventuale allargamento del cda, fino a cinque componenti. Guardano con molta attenzione agli sviluppi soprattutto i primi cittadini dei Comuni più grandi, Gela e Niscemi. Il puzzle e gli incastri, anche politici, non sono a quanto pare tutti al posto giusto e i sindaci hanno preso qualche giorno in più, magari per arrivare a una proposta condivisa. La Srr4 controlla direttamente Impianti Srr, la società in house che ha in affidamento il servizio rifiuti in tutti i Comuni del territorio e porta avanti una piattaforma strategica come Timpazzo.