Ciclo rifiuti, Bancheri nuovamente alla guida della Srr4: nel cda anche Riesi e Sommatino

Srr4 controlla in toto Impianti Srr, l’in house che gestisce Timpazzo e il servizio rifiuti in tutti i Comuni dell’ambito. I sindaci del territorio hanno voluto dare fiducia nuovamente a Bancheri, che durante la sua presidenza ha voluto stemperare tensioni, cercando un assetto stabile. Non sono mancate scintille, nel tempo, soprattutto rispetto al tema dell’Ato Cl2. Inoltre, sono da definire con maggiore certezza aspetti come quello delle mitigazioni ambientali, che vanno rivolte ai territori comunali che ospitano l’impiantistica del ciclo rifiuti, con in testa Gela. Sarà necessario assicurare un dialogo costante con i Comuni per il servizio rifiuti. Gela rimane un centro essenziale, sotto questo profilo.