Cinquant’anni di attività, gli scout Agesci Gela 3 hanno incontrato la città

Gela. In occasione del 50esimo anniversario di attività, il Gruppo Scout AGESCI Gela 3 ha aperto le porte del cortile parrocchiale dove si svolgono settimanalmente le attività per una due giorni di giochi, avventure e scoperta per tutti.

Presso la Parrocchia San Giacomo Maggiore, gli scout hanno allestito un vero e proprio campo all’aperto, con tende, bivacchi e attività coinvolgenti per grandi e piccoli, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi nel mondo dello scoutismo, provando in prima persona le attività che da sempre caratterizzano questa realtà: giochi, esplorazioni, attività pratiche e momenti di condivisione.