Città senza acqua, a San Giacomo cittadini reclamano: a Marchitello un intero stabile al collasso

Una situazione emergenziale che si ripete in altre zone, come nell’area di Marchitello. In via Barbabianca, uno stabile con otto persone, non riceve acqua da circa una settimana e anche in questo caso pare che i turni siano saltati. Nell’immobile, vivono pure un neonato di appena sei mesi e un disabile. Questa mattina, è in programma un vertice convocato dalla prefettura, al quale parteciperà il sindaco Lucio Greco, che in settimana ha scritto anche alla Regione e ieri, attraverso gli uffici, ha chiesto a Caltaqua di procedere con le autobotti.