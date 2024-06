Coalizione Cosentino verso il voto, ultimi confronti prima delle urne: in città anche Mancuso

Gela. Lo sprint finale per il ballottaggio di domenica e lunedì passa, in entrambe le coalizioni ancora in lizza, dagli ultimi aggiustamenti, anche di strategia. L’ingegnere Grazia Cosentino e il leader della coalizione progressista-civica Terenziano Di Stefano sono impegnati nella gestione di un ultimo miglio elettorale sicuramente convulso. In serata è previsto un faccia a faccia, in piazza Umberto I, che di fatto inaugura la volata per le urne. Ieri sera, la coalizione guidata da Cosentino ha fatto il punto, anche in relazione agli appoggi esterni che sono arrivati negli ultimi giorni. Si tratta di forze ed esponenti di “Alleanza per Gela”, l’esperienza nata in controtendenza a quella cosentiniana ma che adesso si è sostanzialmente sciolta, con l’appoggio all’ingegnere pure del leader del gruppo Salvatore Scerra, anticipato da diversi pezzi di quella che doveva essere l’alternativa ai partiti del centrodestra cittadino. Tutti escludono che ci siano frizioni interne ma qualche richiesta di chiarimento c’è stata. I fuoriusciti si ricollocano nel patto largo moderati-centrodestra ma allo stato senza nulla a pretendere, soprattutto a livello amministrativo. Ad eccezione di Daniele Scicolone (assessore della giunta Cosentino per molti vicino al consigliere riconfermato Gabriele Pellegrino e ad aree imprenditoriali della città), tutti gli altri potenziali assessori sono espressione dei partiti che hanno scelto di stare con l’ingegnere.