Cocaina e hashish, due giovani arrestati: carabinieri hanno sequestrato droga e denaro

Gela. Sequestri di droga nelle ultime settimane, condotti dai carabinieri sia in città sia a Niscemi. L’arresto è scattato per due giovani. I militari del nucleo operativo radiomobile sono arrivati in un’abitazione, nei pressi del cimitero monumentale. Hanno trovato oltre sessanta grammi di hashish e quasi venti grammi di cocaina. L’arresto è stato disposto per il ventitreenne Aurelio Trubia. Secondo gli inquirenti, la droga era destinata allo spaccio. I carabinieri hanno trovato denaro in un borsello. Al giovane sono stati imposti gli arresti domiciliari. Il gip Serena Berenato ha convalidato. Dal giovane erano già arrivate prime ammissioni.