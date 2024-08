Cocaina nascosta in una Mercedes, droga sequestrata: giudizio immediato per i coinvolti

Gela. All’interno di una Mercedes i militari della guardia di finanza, nel corso di controlli, trovarono oltre cento grammi di cocaina. Venne disposta l’esecuzione di provvedimenti restrittivi per i due che erano a bordo, il ventiseienne Mirko Nicastro e il quarantacinquenne Giuseppe Cavallo. Nei loro confronti, al termine delle indagini, è stato autorizzato il giudizio immediato. La cocaina venne sequestrata lo scorso febbraio. Per gli investigatori, non è da escludere che fosse destinata allo spaccio in città. I pm della procura hanno ritenuto fondati tutti gli elementi d’accusa, indicando appunto l’esigenza del processo.