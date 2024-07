Commissioni e non solo, in consiglio elezione per l’Unione dei Comuni: si decide su “Solito”

Gela. Non solo lo schema delle commissioni consiliari. Come avevamo riferito, quella di martedì prossimo sarà una seduta di consiglio comunale volta inoltre all’elezione dei tre esponenti dell’assemblea cittadina che entreranno a far parte del consiglio dell’Unione dei Comuni. A seguito del rinnovo dell’amministrazione e dell’elezione del nuovo sindaco, nell’organo costituito per monitorare il percorso della nuova programmazione dei finanziamenti 2021-2027 mancano i rappresentanti del Comune di Gela. E’ necessario provvedere prima possibile all’elezione così da permettere all’Unione di riprendere un cammino che fino ad oggi non è stato segnato dalla speditezza, anche per evidenti ritardi della Regione. Il presidente del civico consesso Paola Giudice ha integrato l’ordine del giorno, inserendo appunto l’elezione dei tre consiglieri. Dovrebbero essere due di maggioranza e uno di opposizione, probabilmente nel rispetto del principio di equilibrio istituzionale che fino ad oggi ha caratterizzato l’approccio dell’amministrazione Di Stefano.