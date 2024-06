“Compatti intorno a Di Stefano”, Di Paola: “Lista? Pensavamo di più ma è una tornata strana”

Gela. L’obiettivo è “far vincere Terenziano Di Stefano e portare avanti un progetto di prospettiva per la città”. Il parlamentare Ars Nuccio Di Paola non ha mai fatto mistero di aver voluto strutturare il percorso proprio intorno a Di Stefano, da lui stesso individuato al termine dell’agorà politica. Insieme al Movimento cinquestelle ha posto le basi per una coalizione che adesso si giocherà la partita del ballottaggio. I grillini, i dem e i civici di “Una Buona Idea”, sono riusciti a superare lo sbarramento del cinque per cento, cosa che non è riuscita alle altre liste a sostegno dell’ex assessore, quelle degli autonomisti, di Ripartiamo da zero-Azione, dei comunisti e di Sud chiama nord. Di Stefano, già nel corso di una prima riunione di coalizione tenutasi ieri, ha comunque sottolineato che si proseguirà “compatti” con tutti gli alleati, indipendentemente dai numeri fatti registrare dalle liste. I pentastellati qualcosa in più pensavano di poterla ricevere dalle urne che per le europee, in città, hanno dato oltre seimila preferenze alla candidata del partito, Virginia Farruggia. “La cosa importante – spiega Di Paola – era comunque superare il cinque per cento, che alle amministrative non è mai facile. Certo, qualcosa in più pensavamo di poterla ottenere. Però, ci siamo, insieme al Pd e ad “Una Buona Idea”. Siamo concentrati sul nostro candidato a sindaco. E’ stata una tornata elettorale strana e per questo abbiamo più volte fatto appello al voto libero. La competizione elettorale per le comunali è sempre molto particolare”.