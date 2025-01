Compensazioni indebite e le accuse di truffa all’erario, vasta indagine: conclusioni davanti al gup

Gela. Le parti sono tornate sulle rispettive conclusioni, ribadendole. Per la procura, i coinvolti nell’ennesimo filone di inchiesta concentrato su compensazioni indebite e truffe all’erario devono andare a giudizio. Sono però ormai diverse le contestazioni prescritte. Aspetti sui quali valuterà il gup Pulvirenti, nel corso della prossima udienza, fissata a giugno. L’attenzione degli inquirenti si concentrò ancora una volta sul consulente Rosario Marchese, attualmente detenuto e nel tempo coinvolto in altre vaste indagini dello stesso tipo. Secondo le accuse, la linea di riferimento sarebbe partita in primis dalle agevolazioni per investimenti nelle aree disagiate, mai realmente concretizzati.