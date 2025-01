Compostaggio, esito favorevole per il rinnovo: “Va individuato il gestore dell’impianto”

I sindaci, in gran parte, sono convinti che Ato, su un piano normativo, non abbia più i requisiti per condurre il sistema di compostaggio. Lo hanno spiegato nel corso della conferenza di servizi. “Si condivide la necessità di procedere con immediatezza ad una due diligence al fine di consentire al più presto e come più volte richiesto da quasi tutti i Comuni soci, il trasferimento integrale di tutti gli asset aziendali alla Srr, titolata per legge a gestire il ciclo integrato dei rifiuti”, hanno sottolineato. La procedura avviata in Regione è finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione. “Il Dipartimento non può dirimere né interferire in nessun modo con gli aspetti civilistici di cui alla L.R 9/2010 relativi alla fase di liquidazione, la quale risulta tutt’ora in corso e rispetto alla quale sia le motivazioni che le tempistiche per le quali la stessa non si sia ancora conclusa, non rientrano negli argomenti della conferenza dei servizi e soprattutto tra le competenze istituzionali del Dipartimento e del Servizio 6 Autorizzazioni”, hanno specificato i riferimenti regionali. In definitiva, si conclude indicando che “il provvedimento finale sarà adottato come provvedimento di “rinnovo e contestuale voltura” in favore del gestore che le parti individueranno in esito alle procedure pubbliche previste per legge”.