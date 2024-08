Conclusi riaccertamenti, verifiche su debiti fuori bilancio e variazioni: vertice piano triennale

Gela. La delega l’ha voluta mantenere, seppur sia una delle materie allo stato più ostica dato il dissesto del municipio. Il sindaco Terenziano Di Stefano sta seguendo personalmente l’evolversi di tutte le vicende che ruotano intorno al percorso che dovrebbe condurre, in un arco temporale ancora non così definito, al bilancio stabilmente riequilibrato. Ad inizio settimana, c’è stato un primo segnale favorevole dagli uffici municipali. Sono stati conclusi i riaccertamenti dei residui attivi e passivi per il 2022. Anche in questo caso, il primo cittadino ha avuto confronti costanti con i dipendenti dei settori e soprattutto con il segretario generale Carolina Ferro e con il dirigente al ramo, Maria Concetta Bonfirraro. “L’attività è stata conclusa – sottolinea il sindaco – adesso, ci stiamo concentrando sui debiti fuori bilancio, suddivisi tra prima del 2021 e dopo il 2021”. Non dovrebbe mancare l’azione della commissione straordinaria di liquidazione, che ha competenza per i rapporti fino al 2021. “Ci sono poi tutti gli atti propedeutici – aggiunge Di Stefano – mi riferisco al piano triennale delle opere pubbliche, a quello delle alienazioni e valorizzazioni, al piano del fabbisogno del personale. In sostanza, a tutti quegli strumenti previsti dalla disciplina in materia”.