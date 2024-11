Condanne per la rapina all’ufficio postale, concessi i domiciliari ad uno dei minori

Gela. La condanna è stata confermata anche in appello per entrambi i minori che fecero irruzione, armati, nell’ufficio postale di Settefarine. I giudici di secondo grado hanno indicato ciò che era stato già disposto da quelli del tribunale minorile di Caltanissetta, tre anni e un mese di reclusione. Per uno dei minori, però, è arrivata una misura diversa dalla detenzione nell’istituto penitenziario nisseno. I giudici gli hanno concesso i domiciliari, come richiesto dal legale di difesa, l’avvocato Davide Limoncello.