Confesercenti prosegue faccia a faccia con i candidati: commercianti hanno incontrato Di Stefano

Gela. I commercianti di Confesercenti proseguono i loro confronti con i candidati a sindaco. In serata, hanno avuto una riunione insieme all’ex assessore Terenziano Di Stefano, candidato a sindaco per la coalizione delle sette liste che lo appoggiano. Il mini tour tra i comitati elettorali dei candidati alla successione dell’avvocato Greco è stato organizzato dal coordinatore locale di Confesercenti, Fabio Cammarata. “Si sono avviate le prime interlocuzioni su tematiche inerenti progettualità in itinere, refluenze delle stesse sull’economia del centro storico e visioni programmatiche della città con particolare attenzione alla pedonalizzazione, ai parcheggi, agli arredi urbani e agli strumenti di rilancio del centro storico. Di Stefano ha dettagliato un programma suddiviso in breve, medio e lungo termine, rappresentando anche la visione di quelli che sono i punti critici, nodali e risolutivi per affrontare le gravi carenze e problematiche del centro storico”, si legge in una nota di Confesercenti.