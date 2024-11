“Contraddizioni in giunta”, Licata: “Modello Gela è solo un’ammucchiata per il potere”

Gela. Se il sindaco Di Stefano tiene la barra dritta sul civismo e sulla necessità di non farsi attrarre dalla dicotomia politica tra centrodestra e centrosinistra, l’assessore Morgana, come abbiamo riferito, ha voluto precisare che il “modello Gela” è comunque alternativo ai governi nazionale e regionale, entrambi di centrodestra. Una differenza che per il commissario Dc Giuseppe Licata pesa e non poco, dando prova di contraddizioni interne all’alleanza del primo cittadino. “Altro che “modello Gela” – dice – la maggioranza sta venendo fuori per quella che è. Un’ammucchiata legata solo dalla conquista del potere. Non hanno nulla in comune e le divisioni cominciamo a venire fuori in modo evidente. Ci aspettano momenti difficili e pieni di contrasti e confusione. La grave crisi economica e sociale che stiamo vivendo necessita di una classe politica seria che sappia fare delle scelte decise e coraggiose”. Licata parla di “qualunquismo” e chiama in causa pure la componente, in giunta, più vicina al centrodestra, quella che si rifà all’Mpa.