Contro la violenza sulle donne, tante iniziative in città: in serata municipio illuminato

Gela. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in città si sono tenute diverse iniziative per sensibilizzare gli studenti di ogni ordine e grado. All’istituto comprensivo Verga l’evento è stato realizzato per le classi delle scuole medie in collaborazione con l’associazione “Diritto e Donna” che opera sul territorio da due anni e ha all’interno dell’organico diverse figure professionali che lavorano nella sede all’interno della Casa del volontariato di via Ossidiana. All’incontro ha partecipato il parlamentare Ars Salvatore Scuvera che ha spiegato agli alunni la mozione presentata qualche giorno fa sul tema.



C’erano l’assessore Viviana Altamore, Rosa Iudici di “Diritto e Donna”, l’avvocato Valentina Lo Porto e la psicologa Rosa Quintiliano, oltre al dirigente scolastico Viviana Aldisio.