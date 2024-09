Contro l’autonomia differenziata, in aula la mozione M5s: “Sostenere gli atleti dell’Orizzonte”

Gela. L’aula consiliare, lunedì prossimo, sarà chiamata a pronunciarsi contro l’autonomia differenziata spinta dal governo nazionale. È in programma infatti la discussione della mozione presentata dal gruppo M5s, con primo firmatario il capogruppo Francesco Castellana. Il presidente dell’aula Paola Giudice ha fissato la seduta di question time. Per i grillini, l’assemblea cittadina deve dare un segnale netto e al contempo l’amministrazione comunale dovrà far rilevare questa posizione in tutte le sedi istituzionali. Nella mozione si richiama la gravità di un provvedimento che rischia di danneggiare ancora di più le Regioni già in difficoltà, economica e sociale.