“Cosentino per rilanciare la città”, FdI: “Non ci sono centri di potere, non facciamo assunzioni”

Gela. Fratelli d’Italia ribadisce ancora una volta l’intenzione di “essere il primo partito della coalizione”. I meloniani, che sostengono il patto politico per Grazia Cosentino sindaco, proprio davanti all’ex dirigente comunale, questa sera, hanno fatto sfilare i calibri pesanti. All’incontro organizzato dal partito locale, c’erano il presidente Ars Gaetano Galvagno, il parlamentare europeo uscente Giuseppe Milazzo e i parlamentari nazionali Carolina Varchi (designata assessore nella potenziale giunta Cosentino) ed Eliana Longi. E’ stata l’occasione per presentare i candidati al consiglio comunale, compresi gli uscenti Ignazio Raniolo, Pierpaolo Grisanti e Vincenzo Casciana (già indicato come vicesindaco). Cosentino era in sala, al “Tropico med”, a fianco ad uno storico riferimento del centrodestra locale, l’avvocato Giacomo Ventura. Il coordinatore cittadino del partito, Salvatore Scuvera, ancora una volta ha insistito sull’importanza di un governo della città colorato dal centrodestra ufficiale, per creare una linea di contatto diretto con Roma e Palermo. Così, non sono mancati i richiami al recente accordo per i fondi Fsc, che tra le opere previste in città annoverano il nuovo ospedale e il riavvio del dissalatore contro la crisi idrica e la siccità. “Queste sono risposte immediate, con impegni assunti dal premier Giorgia Meloni e dal presidente della Regione Renato Schifani – è stato riferito – chi può dire di avere soluzioni a portata di mano? Le uniche sono queste”. Da tempo, i partiti del centrodestra spingono lungo la via del dialogo diretto con Roma e Palermo. Inutile sottolineare che i meloniani ormai vedono nell’ingegnere Cosentino la soluzione dettata dalla “competenza di un dirigente che conosce la macchina amministrativa e che da lunedì prossimo sarà insediata in municipio”. Si è più volte fatta strada, negli interventi, l’opzione di una vittoria al primo turno. “Dall’altra parte c’è solo l’accozzaglia di chi ha già governato con enormi responsabilità per quanto non fatto, anzitutto rispetto alla vicenda idrica, e che ci ha portati al dissesto. Poi, c’è la coalizione degli egoismi. Quella di chi doveva necessariamente candidarsi, fino a mettere a rischio il partito e la coalizione, spianando la strada alla sinistra”, ha detto Scuvera.

I riferimenti del partito della Meloni non ci stanno inoltre a passare per la rappresentazione dei poteri forti. “Qui non c’è nessun centro di potere e non si fanno assunzioni, quelle le fanno da qualche altra parte – ha proseguito Scuvera – siamo un partito con una lista di giovani e di dirigenti che hanno sempre fatto di tutto per il progetto”. L’invito, costante, è al “voto per Cosentino”. Uno dei potenziali big della lista dell’ingegnere, che si presenta in tandem con la Lega, è l’imprenditore Angelo Caci che sosterrà alle europee proprio i candidati di Fratelli d’Italia, così è stato spiegato durante gli interventi, aperti anche al dirigente del partito Sandra Bennici.