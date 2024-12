Da un balcone lanciarono una porta, un’automobile danneggiata: tre assolti

Gela. Durante una grigliata, dal balcone di un’abitazione iniziarono a volare diversi oggetti e addirittura una porta che andò a finire su un’automobile in sostanza, causando notevoli danni. Le accuse di danneggiamento sono state mosse nei confronti di tre cittadini romeni, che vivono in città. Ci sarebbero stati anche loro in quell’abitazione. Sono stati assolti, a conclusione del dibattimento. La decisione è stata emessa dal giudice Antonio Fiorenza. Ha accolto la ricostruzione difensiva, esposta dal legale Giulio Bennici, difensore degli imputati. Per la difesa, nel corso dell’istruttoria dibattimentale non sarebbero emerse certezze effettive sul fatto che a lanciare la porta dal balcone fossero stati i tre accusati.