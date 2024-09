Danni PalaCossiga, Asp allontana responsabilità: ex assessore, “mai riconsegna al Comune”

Gela. “Non si comprende cosa sia accaduto dopo la mattina del 7 marzo 2023 in quanto i locali del PalaCossiga non sono più stati in possesso dell’Asp di Caltanissetta”. Il management dell’Azienda sanitaria provinciale, con un post pubblicato sulla pagina social ufficiale, allontana eventuali responsabilità rispetto a quanto accaduto nella struttura sportiva, poi vandalizzata e con danni enormi, come confermato dal sopralluogo condotto dall’amministrazione comunale e dalle commissioni consiliari, in settimana. Secondo i vertici Asp, quindi, “si rimanda al Comune l’accertamento di ogni responsabilità interna sulla gestione dell’immobile”. Conclusioni che però l’ex assessore Salvatore Incardona, quel 7 marzo presente al PalaCossiga, considera evidentemente in contrasto con gli atti ufficiali.