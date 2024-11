Debiti fuori bilancio, tensione allentata: “Nell’incontro arrivati chiarimenti”

“Ci è stato illustrato inoltre ciò che gli uffici stanno portando avanti per avere appunto riscontri precisi e dettagliati su tutti i debiti”, aggiunge Giudice. Tra le fila di “Una Buona Idea”, si era alzata la contestazione istituzionale in aula, in mancanza di certezze anzitutto sulla cronologia dei debiti e di conseguenza sull’osservanza della par condicio creditorum. Il consigliere Davide Sincero ha preannunciato una segnalazione alla Corte dei Conti. In pieno dissesto e senza un bilancio stabilmente riequilibrato, lo spettro dei tanti debiti fuori bilancio continua ad aleggiare. La tensione tra la parte politica e quella della burocrazia comunale, per ora, pare attenuarsi ma sono ancora molti gli scenari da affrontare, già entro fine anno.