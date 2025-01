Dem in municipio, incontro con Di Stefano: “Bilancio prioritario, giusto condividere scelte”

Gela. Domani sera, come abbiamo riferito la scorsa settimana, si terrà una riunione, indetta dal sindaco Di Stefano, che metterà insieme la cabina di regia politica e amministrativa della sua maggioranza e i capigruppo che lo sostengono in consiglio comunale. Si farà il punto della situazione, in vista di mesi complessi ma forse decisivi, almeno per rimettere in piedi i numeri finanziari di un municipio in dissesto ma che punta al varo del bilancio stabilmente riequilibrato e al graduale superamento dell’emergenza. Già negli scorsi giorni, il primo cittadino ha avuto incontri con i singoli gruppi dell’alleanza, a partire dai civici di “Una Buona Idea”. Questa mattina, in municipio, sono arrivati i dirigenti del Pd, Giuseppe Arancio e Francesco Di Dio, della struttura commissariale. “Un incontro in vista della riunione di domani sera – commenta Arancio – siamo un partito e abbiamo passaggi specifici da affrontare”. Tra i dem e il sindaco l’interazione pare piuttosto consolidata, seppur ci siano stati momenti di iniziale incomprensione. “Questo metodo di condivisione e confronto sull’azione amministrativa è molto importante – spiega l’ex deputato regionale – noi lasciammo la giunta Greco proprio perché mancava questo aspetto. Penso che la città non potesse ambire ad avere un sindaco migliore di Di Stefano. È sempre pronto a valutare insieme agli alleati e inoltre ha subito compreso che tutti vanno coinvolti. Ogni assessore è di fatto un sindaco, pienamente presente nei processi decisionali. Poi, è chiaro che il direttore di orchestra rimane proprio il primo cittadino”. I dem ascolteranno ciò che Di Stefano esporrà domani sera, durante la riunione. L’innesto di due assessori del partito, Fava e Di Cristina, ha riequilibrato la rappresentanza, per un partito che schiera il gruppo più folto all’assise civica e che è risultato il più suffragato, nella coalizione, alle amministrative dello scorso anno.