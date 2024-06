Denunciò due magistrati, in appello cade l’accusa di calunnia: Di Blasi assolto

Gela. Agi’ affinché venisse approfondita l’eventuale responsabilità di due magistrati, già in servizio in tribunale e alla locale procura. Fu condannato per calunnia ma in appello è arrivata l’assoluzione per Saverio Di Blasi. Secondo il presidente dell’associazione “Aria nuova”, i due magistrati non avrebbero sviluppato indagini idonee rispetto ad un inseguimento e ad un fermo che subì da appartenenti alle forze dell’ordine e che segnalò subito come del tutto irregolare. Ci furono archiviazioni che lo spinsero a rivolgersi alla procura di Catania, denunciando gli stessi magistrati. I pm etnei però a loro volta avviarono un’indagine su Di Blasi, per calunnia. In primo grado, fu condannato dal giudice del tribunale catanese a due anni e otto mesi.