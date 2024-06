Di Paola, “con Di Stefano per impedire che la città diventi la pattumiera di tutta la Sicilia”

Gela. La campagna elettorale per il ballottaggio previsto per domenica e lunedì è sempre più intensa. Tanti esponenti di “Alleanza per Gela”, blocco nato come contraltare politico al centrodestra dei partiti, si sono da subito ricollocati proprio nella coalizione Cosentino, che avevano fortemente avversato. Sostegni arrivano pure al candidato Terenziano Di Stefano, che invece guida la coalizione nata dall’agorà sulla scia del “Progetto Gela”. I grillini sono tra i cardini del percorso di Di Stefano e ancora una volta il parlamentare Ars Nuccio Di Paola ritorna sul punto legato all’interesse del territorio. Il progetto della coalizione progressista-civica ha tra i presupposti il secco no “alla trasformazione della città in una pattumiera dell’intera isola”. Di Paola si riferisce prevalentemente al progetto di ampliamento della discarica Timpazzo, proposto da Impianti Srr e che il governo regionale ha inserito nell’elenco degli interventi finanziati con fondi Fsc. “Il lavoro va sempre tutelato e lo faremo, in tutti i sensi – dice Di Paola – stare con Di Stefano significa però impedire che la città si trasformi nella pattumiera di tutta la Sicilia”.