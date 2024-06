Di Paola, “con Di Stefano tutte le forze che non vogliono consegnare la città a Cuffaro”

Gela. Sono ore piuttosto frenetiche per le due coalizioni che la prossima settimana si giocano il ballottaggio per Palazzo di Città. L’ingegnere Grazia Cosentino e il patto largo moderati-centrodestra stanno ottenendo una sorta di passo indietro dei fuoriusciti da quel blocco politico, che man mano rientrano nei ranghi, quasi a prendere le distanze dal progetto “Alleanza per Gela”, più legato al territorio e con un approccio civico. Terenziano Di Stefano e i suoi alleati invece hanno ricevuto l’appoggio di Filippo Franzone e del gruppo che lo supporta. Di Stefano ha aderito in pieno ai tre punti posti sul piano programmatico: passaggio alla Città metropolitana di Catania, rafforzamento del sistema sanitario locale e iniziative per superare la crisi idrica ed efficientare le dighe per il comparto agricolo. Sembra possibile un’intesa di massima con il laboratorio “PeR” di Miguel Donegani, che oggi ha riunito i suoi, spiegando genericamente che saranno “protagonisti anche al ballottaggio”. L’entourage di Di Stefano, così come quello di Cosentino, è al lavoro. Sicuramente, sul fronte progressista, si muove il gruppo M5s, che sostiene Di Stefano. “Stiamo lavorando – dice il coordinatore regionale grillino Nuccio Di Paola – sono molto felice dell’accordo con Franzone. C’è una convergenza sui punti programmatici che ha presentato. Vogliamo fare un grande appello alla città e agli elettori, affinché questa città non venga consegnata a Totò Cuffaro. È un rischio, perché la città finirebbe nelle mani di Cuffaro, diventando di fatto solo una colonia di tante altre città. I gelesi non se lo meritano. Stiamo lavorando affinché ci sia quanta più convergenza possibile su Terenziano Di Stefano e su un progetto di rilancio che arriva direttamente dal territorio, senza interferenze esterne”.