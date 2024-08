Di Stefano chiama Pizzardi, sarà esperto: per l’ex assessore “incarico a titolo gratuito”

Il sindaco, nel provvedimento di nomina, sottolinea l’esigenza di ottenere “un supporto nelle varie materie oggetto dell’attività amministrativa per la trattazione di determinazioni-deliberazioni e pratiche a contenuto prevalentemente giuridico-amministrativo”. Nell’atto si legge inoltre che è di “fondamentale importanza avvalersi di un esperto”. Il rapporto si manterrà per l’anno in corso, fino al prossimo 31 dicembre. Di fatto, Pizzardi potrà tornare su dossier, ad iniziare da quello della sanità locale, che aveva preso in carico durante la sua permanenza nella giunta Greco.