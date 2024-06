Di Stefano in consiglio con il blocco Pd-M5s-Una Buona Idea: opposizione a guida Caci-centrodestra

Gela. Per il sindaco Terenziano Di Stefano la sfida dei prossimi cinque anni di amministrazione comunale si apre con una mappa del nuovo consiglio, di fatto concentrata intorno ad un blocco di tre simboli, quello dem, l’effigie grillina e il logo della sua “Una Buona Idea”. Nella nuova maggioranza a Palazzo di Città, infatti, il conto è presto fatto. I consiglieri dem guidano la pattuglia di Di Stefano, con il riconfermato Gaetano Orlando e ancora con Giuseppe Fava (ex presidente dell’assise civica), Antonio Cuvato, Antonio Moscato, Lorena Alabiso e Maria Grazia Fasciana. Per i i civici di “Una Buona Idea” le riconferme arrivano da Davide Sincero e Rosario Faraci, ora insieme a Massimiliano Giorrannello, Floriana Cascio e Giovanni Giudice. I grillini fanno entrare in aula, la riconfermata Paola Giudice, Vincenzo Tomasi, Francesco Castellana e Lucia Lupo. Nella compagine favorevole al neo sindaco si colloca un altro riconfermato, il presidente uscente dell’assise civica Salvatore Sammito, che al primo turno ha sostenuto “Alleanza per Gela”, risultando il primo nella lista “Scerra sindaco”.