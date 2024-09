Di Stefano preme sul bilancio, conferme in commissione: unità interna per tempi dei pagamenti

Gela. Il pressing è costante e ad inizio della prossima settimana il sindaco Terenziano Di Stefano vedrà sia il segretario generale sia il dirigente del settore finanziario. Il primo cittadino, a maggior ragione a conclusione degli incontri ministeriali, vuole avere la bozza del bilancio stabilmente riequilibrato non oltre fine mese. Durante le riunioni romane, gli è stato confermato che senza bilancio sarà impossibile avviare procedure per l’assunzione di un dirigente, che andrebbe a lenire le enormi difficoltà di organico nelle quali versa il municipio. Il sindaco ha ribadito il concetto nel corso dell’audizione in commissione bilancio. E’ stato sentito dai consiglieri che ne fanno parte e dal presidente Vincenzo Tomasi. Stringere i tempi e arrivare al bilancio stabilmente riequilibrato farebbe partire la procedura per poi trasmettere gli atti al ministero, per l’ultimo passaggio. Dallo strumento finanziario passa buona parte del prossimo destino dell’ente municipale, segnato dal dissesto. Il sindaco guarda con molta attenzione agli uffici finanziari e sta cercando di avere primi risultati in un contesto reso difficile dal poco personale e da procedure comunque complesse. Dalla burocrazia pretende il massimo rigore.