Dighe, comunisti al sindaco e a Di Paola: “Fondi per collegamento Disueri-Cimia e per Comunelli”

“Siamo convinti che il settore agricolo locale sia essenziale – aggiunge Vacca – non possiamo farlo morire e dobbiamo sostenere i braccianti e gli operatori che vanno avanti senza risorse idriche. E’ stato un primo incontro e ci proponiamo di presentare altre proposte. Non abbiamo una rappresentanza in consiglio comunale né all’Ars, però ci rivolgiamo a chi può incidere nell’azione politica e istituzionale, anzitutto all’Assemblea regionale”. Nessun atteggiamento pregiudiziale da parte dei comunisti, nonostante la vicenda della giunta. Il loro invece è un tentativo di avere ancora un ruolo di proposta per il territorio e per comparti prioritari, come quello agricolo.