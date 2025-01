Dissesto e atti finanziari, vertice in municipio: “C’è condivisione, bilancio? Entro marzo”

Gela. Un vertice durato ore in municipio, che ha messo insieme il sindaco Di Stefano, il commissario ad acta per il bilancio Cocco, il segretario generale Curaba, i revisori, la commissione straordinaria di liquidazione e il dirigente finanziario Bonfirraro. È stato fatto il punto sulle tappe che dovranno condurre al bilancio stabilmente riequilibrato e di conseguenza al progressivo superamento del dissesto. Anzitutto, occorrerà una “determina di cassa” rispetto all’attività della commissione straordinaria che si sta occupando dei debiti fino al 2021. È essenziale, ancora, arrivare ad atti ufficiali dai quali far emergere tutti gli interventi e le azioni amministrative, per superare il dissesto. A livello ministeriale, infatti, verranno valutati questi aspetti senza però dimenticare l’ordinario e quindi le esigenze quotidiane dell’ente. Sono tutti passaggi da finalizzare a stretto giro. “Il bilancio stabilmente riequilibrato? Andrà vagliato, una volta definito, sia dal commissario ad acta sia dai revisori – dice il sindaco Di Stefano – ritengo che possa arrivare in consiglio comunale per l’approvazione entro marzo”. Sembrava inizialmente che si potesse chiudere il cerchio a febbraio, almeno in sede consiliare. L’ipotesi di bilancio è in stato avanzato e si attende la pubblicazione in gazzetta ufficiale della norma “sblocca royalties”, inserita nel maxiemendamento alla legge finanziaria regionale. In questo modo, ci saranno le risorse previste.