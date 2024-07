Dissesto e verifiche, Di Stefano pronto ad incontrare i revisori: vuole accelerare per il bilancio

Gela. Il dissesto e tutto ciò che ruota intorno agli equilibri finanziari del municipio, sono tra le impellenze dell’amministrazione Di Stefano, che si muove lungo un solco ancora tutto da definire. Ieri, si è tenuto un incontro tra il primo cittadino, il segretario generale Ferro e il dirigente al bilancio Bonfirraro, come abbiamo riportato. L’intenzione di Di Stefano è di accelerare per pervenire prima possibile al bilancio stabilmente riequilibrato. Sono necessari tempi precisi e soprattutto una piena collaborazione tra il settore bilancio e gli altri uffici municipali. Per questa ragione, il sindaco ha rilasciato una direttiva interna per migliorare la fruizione di dati e documenti dai settori e farli confluire agli uffici finanziari. Una verifica comunque essenziale andrà fatta con i revisori dell’ente. Già con l’amministrazione Greco, il percorso non è stato risparmiato da stop netti e veti posti dall’organo di controllo, a salvaguardia della tenuta generale. Di Stefano ha intenzione di sondare il campo, confrontandosi con i tre professionisti del collegio. Del resto, ha deciso di mantenere per sè la delega al bilancio.