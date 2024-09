Dissesto, lunga riunione in municipio: “Riaccertamenti entro fine settembre, poi bozza bilancio”

Però, è conscio che l’attività da fare non è per nulla semplice, con un personale che in gran parte non si era mai venuto a trovare in una condizione lavorativa di questo tipo. Il dissesto ha aperto canali che non lasciano troppe possibilità. Il bilancio stabilmente riequilibrato, come riferito pure in sede ministeriale, è essenziale per sbloccare più voci, compresa quella che permetterebbe di assumere almeno un nuovo dirigente. Quasi tutto passa da questo sentiero e il sindaco, che ha la delega per il settore, continuerà a spronare la burocrazia nel tentativo di chiudere il cerchio prima di fine anno.