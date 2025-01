Dissesto, nuova verifica su adempimenti necessari al bilancio: manca pubblicazione “sblocca royalties”

Gela. Le prime settimane di febbraio diranno qualcosa in più in merito a tutti gli adempimenti, tecnici e non solo, legati al dissesto e alle procedure per arrivare al bilancio stabilmente riequilibrato, obiettivo essenziale che il sindaco Di Stefano e la sua amministrazione non hanno mai nascosto. Il primo cittadino, che ha mantenuto la delega al bilancio, segue costantemente gli sviluppi in essere. C’è stata una nuova verifica a Palazzo di Città. Di Stefano ha voluto incontrare i dirigenti e gli assessori. Spinge affinché gli uffici completino la trasmissione di tutti gli atti necessari nell’iter per il bilancio. Negli scorsi giorni, sono stati definiti i provvedimenti che riguardano la commissione straordinaria di liquidazione, compresa la determina di cassa da otto milioni di euro per la copertura dei debiti fino al 2021. Rimane cruciale, oltre al risanamento delle pendenze pregresse, il completamento di tutti i passaggi per il bilancio, che Di Stefano vorrebbe chiudere, con l’approvazione del civico consesso, entro marzo. L’attesa è inoltre per la pubblicazione della norma “sblocca royalties”, approvata a fine 2024 dall’Ars, nel maxiemendamento della legge finanziaria regionale. Permette lo svincolo di ingenti fondi versati a titolo di royalties dalle società estrattive e che assicureranno tutte le garanzie del caso per la quadratura dello strumento finanziario.