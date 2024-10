Dissesto, sindaco vuole confronto su iter da seguire: Tomasi, “pronti a lavorare insieme a lui”

“E’ una scelta che condividiamo – dice il presidente della commissione bilancio Vincenzo Tomasi – ringrazio il sindaco per questa decisione. Noi siamo pronti a lavorare e a metterci a disposizione. L’obiettivo deve essere quello di superare prima possibile tutte le criticità finanziarie dell’ente. Penso che il confronto sia essenziale per scelte condivise, in una fase decisamente complessa. Il sindaco dimostra di voler analizzare con attenzione e noi vogliamo lavorare insieme a lui e al resto del consiglio comunale”. Da tempo, la commissione bilancio sta compiendo approfondimenti intorno ai temi del dissesto e del bilancio stabilmente riequilibrato, essenziale per uscire dalle secche della crisi finanziaria.