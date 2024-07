Distribuzione idrica, ancora difficoltà a Manfria: comitato scrive a ministero e prefettura

Le disfunzioni stanno proseguendo. “La salute come bene primario in questo caso però viene messo in secondo piano favorendo una multisettorialità del problema patologico, da sofferenza idrica che interviene alle varie età e specie nei portatori di malattie croniche che devono sopperire a psicosi e manifestazioni depressive, conseguenti all’abuso istituzionale perpetrato nella creazione di un clima di insicurezza fisica. Si chiede agli organi competenti di istituire una fase per le emergenze idriche in Sicilia con il compito di attuare una erogazione sostitutiva di acqua per tutti e non solo per pochi con eventuale nomina di un commissario prefettizio che possa operare al meglio. Si coglie occasione per ringraziare Il sindaco, l’assessore allo sviluppo economico e il responsabile della Protezione Civile Ing. Roberto Capizzello per l’impegno profuso in relazione alla richiesta di autobotti sostitutive alle famiglie in criticità. Ma il momento è difficile per la zona alta di Manfria soffre perché la portata non permette accumulo”, conclude Cirignotta in una nota trasmessa pure agli uffici ministeriali e alla prefettura.