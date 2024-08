Donegani: “Su crisi idrica sindaco adotti profilo più etico, Caltaqua? Guardi nella sua maggioranza”

Gela. “Non ci sta capendo nulla”. E’ piuttosto lapalissiano il commento dell’ex parlamentare Ars e leader del laboratorio “PeR”, Miguel Donegani, rispetto alle valutazioni del sindaco Di Stefano, che ha respinto le pesanti critiche sulla gestione dell’emergenza idrica avanzate proprio dal gruppo “Progressisti e rinnovatori”. Il primo cittadino ha riferito di non accettare “lezioni” da chi, con l’amministrazione della quale faceva parte, portò in città Caltaqua e il sistema privato del servizio. Un chiaro richiamo proprio a Donegani e ai suoi più stretti riferimenti politici. “Sono intervenuto nell’interesse dei cittadini che non hanno acqua da settimane – dice – mi sarei aspettato dal sindaco un profilo più etico per la città e un ringraziamento per aver sollevato un problema atavico che andrebbe risolto. Leggo invece una reazione fuori dal mondo, senza bussola. In pochi mesi, non solo non ci sta capendo nulla ma perde anche l’orientamento spazio-temporale”.